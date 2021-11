Roma: paninoteca usata come base spaccio, coppia in manette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della squadra investigativa del commissariato Colombo, nel corso di un servizio volto al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, transitando in via Ostiense, hanno notato un uomo a bordo di un'utilitaria che, con fare sospetto, parlava con un altro uomo a piedi. I poliziotti, insospettitisi, hanno seguito i due che, una volta arrivati fuori ad una paninoteca, con la saracinesca chiusa, dopo esservi entrati, ne sono usciti immediatamente. L'uomo, che ha destato sospetto a bordo della vettura, è stato fermato e trovato in possesso di 20 grammi di Hashish, quindi portato presso gli uffici di polizia e denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio. (segue) (Rer)