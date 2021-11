Consumi: Coldiretti, tornano le castagne italiane, +10 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si resta tuttavia ancora lontani - sottolinea la Coldiretti - dai fasti produttivi del passato per quello che Giovanni Pascoli chiamava "l'italico albero del pane", simbolo dell'autunno nei libri scolastici di molteplici generazioni di giovani scolari. Basta ricordare che nel 1911 la produzione di castagne ammontava a 829 milioni di chili, ma ancora dieci anni fa era pari a 55 milioni di chili. La situazione è in realtà differenziata lungo la Penisola, con il potenziale produttivo in ripresa, grazie al ritrovato equilibrio nella fisiologia delle piante, la cui produzione è però stata penalizzata dalla forte siccità che ha interessato le aree produttive. Dall'analisi dei ricci emerge una ridotta pezzatura dei frutti, ma le prime castagne sono di elevata qualità e non presentano particolari anomalie. (segue) (Com)