Roma: controlli in zona stazione Termini, 4 persone arrestate in poche ore

- Nel corso dei quotidiani controlli presso la stazione ferroviaria Termini e le aree adiacenti, i carabinieri del Gruppo di Roma, in poche ore, hanno arrestato 4 persone. Nel tardo pomeriggio, dopo aver ricevuto la segnalazione di un furto consumato in un negozio di abbigliamento all’interno della galleria Forum Termini, i carabinieri del Nucleo scalo Termini hanno fermato un 24enne colombiano, dopo averlo visto allontanarsi frettolosamente, per un controllo. Al termine della perquisizione eseguita, i militari hanno trovato nelle tasche del giovane 3 involucri contenenti 12 g di marijuana e due dosi di hashish, mentre nello zaino che aveva in spalla hanno rinvenuto capi di abbigliamento, per un valore di 150 euro, dai quali erano state rimosse le placche antitaccheggio, asportati poco prima dall’esercizio commerciale. La droga è stata sequestrata mentre la refurtiva è stata recuperata e restituita al titolare del negozio. Il 24enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato a piede libero per furto aggravato. (segue) (Rer)