Roma: controlli in zona stazione Termini, 4 persone arrestate in poche ore (2)

- In serata, invece, i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 20enne egiziano, senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti perché sorpreso a cedere alcune dosi di hashish ad un giovane in piazza dei Cinquecento angolo via Giovanni Giolitti. I militari hanno interrotto lo scambio illecito sequestrando la droga e le banconote e bloccando il giovane. Sempre in via Giovanni Giolitti, i militari della stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 27enne del Gambia e un 21enne della Guinea, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, che hanno ceduto dosi di hashish ad un coetaneo. Nelle tasche dei due cittadini stranieri, i carabinieri hanno trovato una decina di dosi della stessa droga e denaro contante, provento dello spaccio. L’acquirente è stato identificato e segnalato all’Ufficio territoriale del Governo di Roma, quale assuntore. Tutti gli arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza in caserma, in attesa del rito direttissimo. (Rer)