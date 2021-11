Roma: controlli anti droga da centro a periferia, 17 spacciatori arrestati in una settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azione quotidiana che la polizia di Stato svolge contro lo spaccio di stupefacenti non passa solo per i grandi sequestri ma, come spesso accade, riguarda il micro spaccio, ovvero quel sottobosco di pusher che, pur "movimentando" pochi grammi di cocaina/hashish/marijuana alla volta, sono uno degli anelli principali della catena criminale. In questo ambito, nell'ultima settimana, sul territorio della provincia di Roma, sono stati arrestati 17 spacciatori. (segue) (Rer)