Roma: controlli anti droga da centro a periferia, 17 spacciatori arrestati in una settimana (2)

- In 2 distinte operazioni, gli investigatori del V Distretto Prenestino, hanno arrestato 5 pusher che operavano nell'area del Quarticciolo. L'ingegnoso sistema di vedette non è servito agli indagati per non essere colti in flagranza; fallito anche l'escamotage di nascondere la droga nelle aiuole. Tra i 5 arrestati anche un minore che "lavorava" in coppia con il fratello ed altre due persone. Gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno arrestato un senegalese trovato in strada con alcuni grammi di shaboo. I poliziotti, dopo una serie di accertamenti, sono risaliti all'abitazione del ragazzo, all'interno della quale sono stati sequestrati alcuni utensili utili al confezionamento delle singole dosi di stupefacente. (segue) (Rer)