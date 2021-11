Roma: controlli anti droga da centro a periferia, 17 spacciatori arrestati in una settimana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella zona di Rocca Cencia i poliziotti del commissariato Appio hanno fermato un minorenne che, da risultanze investigative, vendeva cocaina in quelle strade. Inutile il tentativo del giovane di fuggire e disfarsi della droga. E' stato accompagnato nel Cpa di via Virginia Agnelli a disposizione della Magistratura specializzata. Sequestrate 15 dosi di cocaina. A Tor Bella Monaca e Torre Maura gli investigatori del VI Distretto hanno arrestato 3 pusher, tra cui una donna, in 3 distinte operazioni –uno dei pusher era agli arresti domiciliari sempre per spaccio. Ad Ostia i poliziotti della Sezione volanti hanno arrestato un giovane con alcune dosi di cocaina. Altri arresti sono stati effettuati nella zona di San Lorenzo da parte degli agenti del commissariato di zona e nell'area della stazione Termini da parte degli agenti del commissariato Viminale. (Rer)