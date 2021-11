© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sistema elettorale proporzionale con lo sbarramento al 5 per cento e la sfiducia costruttiva? "Con questo Parlamento no di sicuro". Lo ha detto il professor Romano Prodi, a "Il caffè della domenica" su Radio 24. "Non vedo la volontà" di metter mano alla legge elettorale, ha spiegato. (Rin)