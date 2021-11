Business news: imprese indiane non intervengono a Fiera internazionale import-export

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese indiane non hanno preso parte alla quarta edizione della Fiera internazionale dell'import-export (Ciie), in programma a Shanghai fino al 10 novembre prossimo. Lo scrive "Telegraph India", precisando che il valore del commercio sino-indiano nel corso del 2021 è prossimo a toccare i 100 miliardi di dollari. La mancata partecipazione delle aziende di Nuova Delhi è stata ufficialmente imputata alle rigide restrizioni ai viaggi imposte dalla pandemia di Covid-19: dal 2020, infatti, la Cina ha smesso di emettere visti per gli indiani e attualmente non ci sono voli operativi tra i due Paesi. Gli esperti citati dal quotidiano "Global Times", espressione del Partito comunista cinese, fanno notare come la partecipazione indiana all'expo di Shanghai sia diminuita progressivamente nel corso degli anni, ponendosi in controtendenza con la "robusta crescita del commercio bilaterale tra le parti". Nei primi nove mesi di quest'anno, le transazioni commerciali tra Pechino e Nuova Delhi hanno superato la soglia dei 90 miliardi di dollari, nonostante le tensioni militari tra i due Paesi lungo la zona di confine contesa siano sempre più intense. (Inn)