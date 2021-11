Business news: Dubai pronta quotare in Borsa compagnia servizi idrici ed elettrici Dewa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei prossimi mesi l’emirato di Dubai quoterà in Borsa il colosso per i servizi idrici ed elettrici Dewa (Dubai Electricity and Water Authority). Ad annunciarlo è il vicegovernatore di Dubai e presidente del Dubai International Financial Centre, Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. "Annunciamo la nostra intenzione di inserire la Dubai Electricity and Water Authority nel mercato finanziario di Dubai nei prossimi mesi", ha dichiarato Al Maktoum in una nota sul suo profilo Twitter. “Dewa rappresenta uno dei centri di sviluppo di Dubai e investire nella società rappresenta un investimento per il futuro di Dubai. Prenderemo in considerazione durante la quotazione, che sarà graduale, le dimensioni degli enormi asset di Dewa e la sua posizione all'interno dell'economia di Dubai", ha dichiarato Al Maktoum. (Res)