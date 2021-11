Business news: Tunisia vuole aumentare le sue importazioni di gas naturale algerino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia intende aumentare le importazioni di gas naturale algerino e vuole meglio rifornire le sue città di confine. A dirlo è stato il ministro tunisino dell'Industria, dell'energia e delle miniere, Neila Nouira Gongi, durante un incontro con il ministro dell'Energia e delle miniere dell’Algeria, Mohamed Arkab, durante il quale le due parti hanno esaminato in particolare le opportunità di cooperazione. “Per quanto riguarda la fornitura di gas naturale alla Tunisia, il ministro tunisino ha espresso il desiderio di vedere un aumento dei volumi delle esportazioni verso il suo Paese", si legge in una nota diffusa dal ministero dell’Energia algerino. In particolare, Gongi ha suggerito di aggiornare gli studi relativi all'approvvigionamento prendendo come esempio la città di Sakiet Sidi Youce, allacciata direttamente alla rete del gas del Paese vicino dal 2019, come primo passo verso la realizzazione di una nuova "gas grid" di tutte le municipalità di frontiera. (Tut)