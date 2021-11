Business news: Emirati completano costruzione terza unità centrale nucleare di Barakah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno completato la costruzione della terza unità della loro centrale nucleare da 32 miliardi di dollari, la centrale nucleare di Barakah ad Abu Dhabi, che dovrebbe soddisfare fino al 25 per cento del fabbisogno di elettricità del paese con energia pulita. Lo ha annunciato il 4 novembre la Emirates Nuclear Energy Corporation (Enec) in una nota in occasione dell'Energy Day a margine della Cop26. L'Enec sta sviluppando l'impianto da 5,6 gigawatt, che avrà un totale di quattro unità, con la Korea Electric Power Corporation (Kepco). "Questo traguardo significa che l'impianto di Barakah fornirà presto altri 1.400 MW (megawatt) di elettricità a emissioni zero, evidenziando il ruolo di primo piano degli Emirati Arabi Uniti come leader nell'energia pulita", afferma la nota. L'annuncio arriva appena un mese dopo che gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a investire più di 600 miliardi di dirham (163 miliardi di dollari) in energia pulita e rinnovabile nei prossimi anni per raggiungere l'azzeramento delle emissioni entro il 2050. Una volta pienamente operativa, la centrale nucleare dovrebbe fornire fino a un quarto del fabbisogno di elettricità degli Emirati Arabi Uniti, oltre a ridurre le emissioni di carbonio annuali fino a 21 milioni di tonnellate. Entro il 2025, si prevede che la centrale nucleare ridurrà le emissioni di Abu Dhabi del 50 percento. Con la terza unità ora completata, gli Emirati Arabi Uniti stanno ora "progredendo senza intoppi verso la fornitura di un quarto del fabbisogno di elettricità degli Emirati Arabi Uniti completamente privo di emissioni di carbonio", ha affermato Mohamed Ibrahim al Hammadi, amministratore delegato di Enec. Lo stabilimento di Barakah, la cui costruzione è iniziata nel 2012, è ora completato per oltre il 96 per cento. (Res)