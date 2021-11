Business news: Italia-Burkina Faso, Sereni alla fiera Expo Yeelba, valorizzare in senso sostenibile produzione cotoniera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, ha partecipato oggi in videomessaggio alla Expo Yeelba, festival dedicato alla promozione della filiera cotton-tessile del Burkina Faso. Alla presenza di circa 250 partecipanti, tra i quali il ministro degli Esteri burkinabé Alpha Barry, l’ambasciatore d’Italia a Ouagadougou Andrea Romussi e la rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel, Emanuela Del Re, l’evento ha permesso di promuovere in Italia e nel mondo il Faso Danfani (prodotto cotoniero tradizionale di eccellenza), favorire i contatti professionali e industriali tra la filiera tessile del Burkina Faso e dell’Italia e condividere le competenze, le tecnologie e le innovazioni nel campo del settore tessile locale. È quanto riferisce la Farnesina in una nota. L’Italia è un partner privilegiato del Burkina Faso: Ouagadougou aspira a creare una collaborazione con Roma per trarre esperienza dall'esperienza italiana per sviluppare, attraverso i contatti con attori italiani, possibili canali di commercializzazione a livello globale dei prodotti cotonieri tradizionali. “L’Expo Yeelba - ha detto la viceministra - non è solo business. È una cooperazione riuscita tra istituzioni, società civile, giovani e donne nel continente africano. La valorizzazione della produzione cotoniera in Burkina Faso è un passo fondamentale nel cammino verso uno sviluppo sostenibile e inclusivo. L'Italia è pronta ad accompagnare questo processo”, ha aggiunto. (Com)