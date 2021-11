Business news: Burkina Faso, Del Re partecipa a fiera Expo-Yeelba, cotone motore dell'economia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante dell'Unione europea per il Sahel, Emanuela Del Re, ha partecipato ieri alla cerimonia di apertura della fiera Expo-Yeelba a Ouagadougou, festival dedicato alla promozione della filiera cotton-tessile del Burkina Faso. "L'Italia, rappresentata dal suo ambasciatore in Burkina Faso Andrea Romussi, è stata scelta come il Paese ospite d'onore per questa edizione 2021, considerando che è riconosciuta per essere la culla della moda e del design all'interno dell'Unione Europea, con un know-how stabilito nella confezione. Nato nel dicembre 2019 grazie all'iniziativa di un burkinabè della diaspora, incoraggiato e sostenuto dall'ambasciata del Burkina Faso in Italia, che ringrazio tantissimo, il Festival Yeelba è stato organizzato per la prima volta a Roma", ricorda Del Re in un post su Facebook. "Il settore del cotone in Burkina Faso occupa un posto importante nello sviluppo economico del Paese e rappresenta il 40 per cento dei proventi da esportazioni totali. Il Burkina Faso produce ogni anno 250 mila tonnellate di cotone fibre quasi interamente esportate. Meno del 2 per cento di questo cotone viene trasformato, mentre il Paese importa tessili per circa 70 miliardi di franchi Cfa all'anno, ossia 107 milioni di euro, di cui una grande quantità sotto forma di rigattieri", sottolinea la rappresentante Ue. (Res)