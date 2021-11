Business news: Cop26, 12 Paesi annunciano fondo da 1,5 miliardi di dollari per tutela del bacino del Congo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 12 Paesi partecipanti alla 26ma Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop26) di Glasgow hanno annunciato l'istituzione di un fondo di 1,5 miliardi di dollari per proteggere il bacino del fiume Congo. Secondo quanto si legge in un comunicato del governo britannico, che co-ospita l'evento, i donatori finanzieranno il Fondo tra il 2021 e il 2025. Sebbene i dettagli di altri finanziamenti non siano stati rivelati, Londra ha già annunciato il suo impegno per la somma di un totale di 409 milioni di dollari per proteggere un'area che ospita la seconda foresta pluviale più grande del mondo ed è minacciata dal disboscamento, dall'estrazione mineraria e dall'agricoltura industriale. Il bacino del Congo include sei Paesi africani (Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale e Gabon) ed è considerato il secondo polmone del pianeta dopo l'Amazzonia. Secondo il World Wild Fund, il bacino del Congo ha contribuito a nutrire e a fornire riparo a 75 milioni di persone per oltre 50 mila anni. (Res)