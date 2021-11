Iraq: attentato contro il premier Kadhimi a Baghdad, “sto bene, chiedo calma e moderazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sto bene, grazie a Dio, chiedo calma e moderazione da parte di tutti per il bene dell'Iraq”: con queste parole il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha annunciato via Twitter di essere sopravvissuto stanotte a un attentato compiuto con un drone esplosivo. Il velivolo-bomba pilotato da remoto ha preso di mira la residenza del capo del governo all'interno della Zona verde, la cittadella fortificata che ospita edifici governativi e ambasciate straniere nel centro della capitale irachena Baghdad, nelle prime ore di domenica in quello che l'esercito iracheno ha definito un tentato omicidio. Nessun gruppo ha ancora rivendicato la responsabilità dell'attacco che, secondo fonti della sicurezza irachena, ha ferito diverse guardie del corpo di Kadhimi. L’attentato giunge dopo le violente proteste di venerdì 5 novembre a Baghdad per il risultato delle elezioni generali del mese scorso. Il portavoce del comandante in capo delle Forze armate irachene, il generale Yehya Rasool, ha smentito che il premier sia rimasto ferito, spiegando che sono state dispiegate unità di sicurezza aggiuntive e che i controlli sono stati rafforzati: "La situazione della sicurezza nella Zona Verde ea Baghdad è stabile. Le forze armate irachene continuano a mantenere la sicurezza, l'ordine e la legge". (segue) (Irt)