Iraq: attentato contro il premier Kadhimi a Baghdad, “sto bene, chiedo calma e moderazione” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha condannato l'attacco e ha offerto assistenza per le indagini. "Questo apparente atto di terrorismo, che condanniamo fermamente, è stato diretto al cuore dello Stato iracheno", ha detto il portavoce Ned Price in una nota. "Siamo in stretto contatto con le forze di sicurezza irachene incaricate di difendere la sovranità e l'indipendenza dell'Iraq e abbiamo offerto la nostra assistenza mentre indagano su questo attacco". Parole di condanna sono giunte anche dall’Iran per bocca del segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale dell'Iran, Ali Shamkhani: "Il tentativo di uccidere Al Kadhimi è una nuova sedizione che deve essere fatta risalire a gruppi stranieri che non hanno portato altro che insicurezza, discordia e instabilità agli oppressi iracheni, attraverso la creazione e il sostegno a gruppi terroristici". (segue) (Irt)