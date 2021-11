Business news: regolatori, Cina ridurrà uso del carbone dell'1,8 per cento nei prossimi cinque anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina intende ridurre l'uso del carbone dell'1,8 per cento nella produzione di elettricità nei prossimi cinque anni, nel tentativo di contenere le emissioni di gas serra. Lo rende noto la Commissione nazionale di riforma e sviluppo (Ndrc), precisando che le centrali dovranno adeguare il consumo di carbone ad una media di 300 grammi per chilowattora entro il 2025, pena lo smantellamento. Il direttore del Centro di ricerca sull'energia Draworld, Zhang Shuwei, ritiene che le nuove politiche siano doppiamente vantaggiose per il Paese, che rispetterà i propri obblighi sulle emissioni di anidride carbonica e abbatterà contestualmente i costi di produzione. Nel corso dell'anno, infatti, il prezzo del carbone termico in Cina ha subito un incremento di circa il 190 per cento, prima che il governo varasse una serie di misure atte a stabilizzarne il prezzo. (Cip)