Business news: India, ridotte le accise sulla benzina e il diesel

- Il governo dell’India ha ridotto l’accisa imposta a livello centrale su benzina e diesel. Lo annuncia un comunicato del ministero delle Finanze. La riduzione, di cinque e dieci rupie rispettivamente, è entrata in vigore giovedì 4 novembre. La decisione è stata presa in seguito all’impennata dei prezzi del greggio degli ultimi mesi e ai successivi rincari della benzina e del diesel delle scorse settimane, con conseguenti pressioni inflazionistiche. L’iniziativa, spiega la nota, è volta a dare impulso all’economia in ripresa, in particolare all’agricoltura in vista della prossima stagione Rabi (le colture seminate in inverno e raccolte in primavera), e a mantenere bassa l’inflazione. Nuova Delhi ha invitato gli Stati a ridurre proporzionalmente l’Iva su benzina e diesel. Alcuni governi statali hanno accolto con favore la mossa dell’esecutivo centrale e hanno già disposto o annunciato riduzioni: è il caso, ad esempio, di Uttarakhand, Karnataka, Haryana, Assam, Goa, Tripura, Uttar Pradesh, Gujarat, Manipur, Sikkim. (Inn)