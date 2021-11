Business news: ambasciatore Italia in India, ci sono le condizioni per collaborazione nella difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro bilaterale della scorsa settimana a Roma tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è stato “eccellente in termini di relazione personale e di contenuto”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore d’Italia a Nuova Delhi, Vincenzo De Luca, in un’intervista alla rete televisiva “Times Now”, riferendosi alla dichiarazione congiunta per una partnership strategica nella transizione energetica rilasciata dai due capi di governo. “Manifattura avanzata, industria della difesa, economia verde sono i capitoli di un nuovo volto della relazione tra Italia e India”, ha spiegato il diplomatico. I due Paesi “lavoreranno insieme per condividere tecnologie perché la sfida della transizione energetica è una sfida comune”, ha proseguito, annunciando una crescita degli investimenti nel prossimo futuro. “Ci sono tutte le condizioni per promuovere una nuova collaborazione nel settore della difesa”, ha aggiunto De Luca. (Inn)