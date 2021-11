Business news: Cina, al via la quarta Fiera internazionale dell’import-export di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi tremila le imprese provenienti da 127 Paesi e regioni che partecipano alla quarta edizione della Fiera internazionale dell’import-export (Ciie) di Shanghai, in programma dal 5 al 10 novembre. L'evento, allestito nel National exhibition and convention center, è stato inaugurato da un discorso del presidente della Cina, Xi Jinping. Il salone ospita 12 forum e 500 attività in un'area espositiva di 360 mila metri quadrati. Tra i partecipanti, il colosso francese della cosmesi L'Oreal, il rivenditore di articoli sportivi Decathlon e tre organizzazioni internazionali. Anche l'Italia partecipa alla manifestazione con una presenza qualificata e strutturata volta a promuovere le eccellenze del nostro Paese. Oltre al Padiglione nazionale online, sono presenti in fiera tre padiglioni commerciali nei settori delle tecnologie ambientali, del medicale e della gioielleria e un padiglione culturale, curati dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) con il sostegno del consolato d'Italia a Shanghai. (Cip)