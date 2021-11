Business news: crisi immobiliare Cina, Kaisa metterà all’asta 18 progetti per recuperare liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kaisa, azienda cinese leader dell’immobiliare, metterà all’asta 18 progetti per far fronte alla grave crisi di cassa sperimentata dalla compagnia. Le proprietà hanno un valore combinato stimato in 12,8 miliardi di dollari e, secondo alcune indiscrezioni, Kaisa intende avviare la vendita a partire dal prossimo dicembre. Nella giornata del 4 novembre, la compagnia ha mancato il pagamento di un prodotto di gestione patrimoniale (Wmp) da 2 miliardi di dollari emesso dalla sua unità di gestione patrimoniale, suscitando le proteste di oltre 100 investitori. Il diffuso malcontento ha spinto le autorità di Shenzhen a convocare i vertici della società per discutere della situazione finanziaria dell'azienda ed elaborare un piano di rimborso. All’incontro, che si è tenuto nella giornata del 5 novembre, ha partecipato anche la compagnia immobiliare Fantasia, che ha mancato il pagamento di un'obbligazione offshore di 205 milioni di dollari all'inizio di ottobre. (Cip)