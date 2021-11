Business news: messaggio di Draghi per Ciie di Shanghai, fiera può svolgere ruolo per ripresa inclusiva e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta la quarta edizione della China International Import Expo (Ciie), una delle più grandi fiere multi settore al mondo che si tiene dal 5 al 10 novembre presso il National Exhibition Convention Center di Shanghai. Alla cerimonia inaugurale, il 4 novembre, ove sono intervenuti con videomessaggio capi di stato e di governo, inclusi il presidente cinese Xi Jinping e il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, era presente anche l'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. La Cina rappresenta un importantissimo palcoscenico per le imprese italiane con focus sui mercati esteri. La presenza italiana alla Ciie è cospicua, con oltre cento aziende inquadrate in tre padiglioni commerciali dedicati ai settori delle tecnologie ambientali, del medicale e della gioielleria. Nel suo videomessaggio preregistrato trasmesso durante la cerimonia inaugurale, il presidente Draghi, ha commentato che la Ciie costituisce "uno dei più grandi eventi commerciali in Cina e al mondo. Il tessuto imprenditoriale italiano è presente in forze. L'Expo di Shanghai – ha aggiunto – può interpretare un ruolo importante nella promozione di una ripresa economica più inclusiva e sostenibile, temi che sono stati al centro dell'agenda della presidenza italiana del G20 e della COP26 di Glasgow, in partnership con il Regno Unito". (Com)