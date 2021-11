Business news: ambasciatore Ferrari a Ciie Shanghai, vetrina importante per consolidare crescita esportazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia in Cina, Luca Ferrari, ha partecipato alla cerimonia inaugurale della quarta edizione della China International Import Expo (Ciie), una delle più grandi fiere multisettore al mondo che si tiene dal 5 al 10 novembre presso il National Exhibition Convention Center di Shanghai. L'evento inaugurale si è aperto con i videomessaggi dei capi di Stato e di governo che non sono riusciti ad essere presenti fisicamente, incluso il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. La Ciie costituisce un importantissimo palcoscenico per le imprese italiane con focus sui mercati esteri. La presenza italiana all'Expo di Shanghai è stata di altissimo profilo nel passato recente, con la visita nel 2019 dell'allora vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. (Com)