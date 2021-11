Business news: Egitto, tasse di transito lungo il Canale di Suez aumenteranno del 6 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tasse di transito lungo il Canale di Suez aumenteranno del 6 per cento nel 2022. Lo ha annunciato l'ammiraglio Osama Rabie, presidente dell'autorità del canale di Suez (Sca), in una nota ufficiale, secondo il quale l’aumento partirà dal prossimo febbraio 2022 e non interesserà le navi cisterna per gas naturale liquefatto o le navi da crociera. Rabie ha affermato l'entusiasmo dell'autorità di attuare una strategia di marketing equilibrata e flessibile che sia in linea con gli interessi dell'autorità e dei suoi clienti e tenga conto delle condizioni economiche globali. (Cae)