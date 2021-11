Business news: Algeria, premier Benabderrahmane, necessaria una “rivoluzione economica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria deve attuare una vera e propria “rivoluzione economica” per liberarsi dalla dipendenza dalle importazioni e arrivare all'autosufficienza in tutti i campi. Lo ha affermato il premier e ministro delle Finanze ad interim algerino, Aymen Benabderrahmane in un messaggio sul suo account ufficiale Twitter il primo novembre, anniversario della rivoluzione algerina contro il colonialismo francese iniziata nel 1954. "Dobbiamo lavorare con sincerità e forte volontà per raggiungere questa ambizione. La commemorazione del 67esimo anniversario dello scoppio della gloriosa rivoluzione di liberazione è una pietra miliare storica attraverso la quale i nostri padri hanno liberato il Paese dall'odioso distruttore", ha affermato Benabderrahmane. (Ala)