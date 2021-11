Business news: Etiopia, governo contesta revoca da mercato Usa in esenzione da dazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Etiopia si è detto "estremamente deluso" dalla misura con cui gli Stati Uniti stanno ritirando il Paese dall'accordo commerciale noto come African Growth and Opportunities Act (Agoa), che permette di accedere al mercato statunitense senza il pagamento di dazi. "Siamo estremamente delusi dalla minaccia del ritiro (dell'Etiopia) dall'Agoa attualmente all'esame del governo degli Stati Uniti", ha dichiarato il ministero del Commercio etiope, dopo l'avviso - pubblicato ieri sul registro federale Usa - nel quale Washington prevede di sospendere le preferenze esentasse previste nel patto commerciale in vigore non solo con l'Etiopia, ma anche il Mali e la Repubblica di Guinea, queste due ultime interessate di recente da un colpo di Stato. "Esortiamo gli Stati Uniti a sostenere i nostri sforzi in corso per ripristinare la pace e lo stato di diritto, non a punire il nostro popolo per aver affrontato una forza di insorti", prosegue in una nota il ministero del Commercio, che invita Washington ad annullare la decisione entro il prossimo 1 gennaio, affermando che il governo etiope "prende sul serio tutte le accuse sui diritti umani: le stiamo esaminando e conduciamo indagini e ci impegniamo a garantire la responsabilità", ha concluso. (Res)