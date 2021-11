Business news: Descalzi (Eni) incontra presidente ruandese Kagame a Kigali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha incontrato il presidente del Ruanda, Paul Kagame, per discutere la possibile collaborazione negli ambiti della transizione energetica e dell'economia circolare in una prospettiva regionale. All'incontro, riferisce Eni in una nota, ha partecipato anche il ministro del Commercio e dell'industria, Beata Habyarimana. Descalzi e il presidente Kagame hanno discusso di come valorizzare l'importante settore agricolo ruandese con progetti nella filiera agroindustriale, come la coltivazione di piante per produrre agro-feedstock per la bioraffinazione. Gli altri temi di discussione hanno riguardato la ricerca e lo sviluppo congiunto di iniziative nei settori della transizione energetica e possibili investimenti nell'area della conservazione delle foreste e della protezione delle specie a rischio. Il modello di business di Eni è fortemente orientato alla creazione di valore di tutti gli stakeholder nel lungo termine, combinando la sostenibilità economica, finanziaria e ambientale. La strategia della compagnia mira a raggiungere il net zero per le emissioni Scope 1, 2 e 3 (Net GHG Lifecycle Emissions) e per l'intensità emissiva (Net Carbon Intensity), con riferimento all'intero ciclo di vita dei prodotti energetici venduti, rafforzando ulteriormente i propri obiettivi intermedi di decarbonizzazione. (Com)