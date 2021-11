Business news: Cop26, istituita Alleanza globale per portare rinnovabili a 1 miliardo di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata ufficialmente lanciata il 2 novembre, in occasione della 26ma Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop26) di Glasgow, l'Alleanza globale per l'energia per le persone e il pianeta (Geapp), un fondo da 10 miliardi di dollari destinato a fornire energia rinnovabile a un miliardo di persone in Asia, Africa e America Latina. Secondo quanto dichiarato in una nota da Per Heggenes, amministratore delegato della Fondazione Ikea, l'Alleanza cercherà di raccogliere 100 miliardi di dollari di capitale in un decennio, finanziamento che aiuterà a evitare 4 miliardi di tonnellate di emissioni di carbonio. A comporre l'Alleanza ci sono organizzazioni filantropiche come le fondazioni Ikea, Rockefeller e Bezos che fungeranno da capitale di rischio per attirare investitori privati. L'Alleanza comprende anche partner finanziari tra cui la Banca africana di sviluppo (AfDb), la Banca mondiale, la Banca asiatica per lo sviluppo e la Us International Development Finance Corporation, tra gli altri, nonché i governi di Italia, Regno Unito e Danimarca. (Res)