Business news: Senegal, risultati attività ordinarie di TotalEnergies in calo dell'8,9 per cento nel terzo trimestre 2021

- Il risultato delle attività ordinarie della società TotalEnergies Marketing Senegal, controllata dalla multinazionale omonima, ha registrato una contrazione di 618 milioni di franchi Cfa (927 mila euro) alla fine del terzo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo rende noto la stessa compagnia in un comunicato ripreso dal sito "Financial Afrik", secondo cui nel periodo considerato si è registrato un calo dell'8,9 per cento. Per quanto riguarda il fatturato al netto delle imposte, ha registrato una leggera flessione dell'1,4 per cento, attestandosi a 286 miliardi di franchi Cfa (436 milioni di euro) contro i 290 miliardi di franchi Cfa (442 milioni di euro) del terzo trimestre del 2020. (Res)