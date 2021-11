Business news: AfDb, Onu e Ua impegnano più risorse per migliorare governance del territorio africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca africana di sviluppo (AfDb), la Commissione dell'Unione africana e la Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (Uneca) si sono impegnate a lavorare più a stretto contatto con i governi per rafforzare i sistemi di governo del territorio. In una dichiarazione congiunta diffusa al termine della Conferenza 2021 sulla politica fondiaria in Africa, le organizzazioni hanno promesso assistenza finanziaria e tecnica "per garantire che la governance della terra e i processi di politica fondiaria in Africa siano trasparenti, lucidi e accessibili e che i sistemi statali e indigeni siano facilmente integrato”. I partner si sono inoltre impegnati a lavorare con professionisti dell'arte, della cultura e del patrimonio per aumentare la consapevolezza e l'apprezzamento delle questioni relative alla terra nel continente. Il tema della conferenza era "Governo del territorio per la salvaguardia dell'arte, della cultura e del patrimonio verso l'Africa che vogliamo". Il governo del Ruanda ha ospitato l'evento di quest'anno in un formato ibrido, con i partecipanti riuniti fisicamente a Kigali e online. “In questo momento in cui anche il mondo è impegnato nel processo della Cop26, desideriamo sottolineare il fatto che ampie parti del nostro continente sono desertiche o semi-aride e stanno affrontando danni ecologici. Eppure, più spesso, la distribuzione ineguale della terra ha relegato una popolazione crescente di piccoli agricoltori, donne e giovani in aree marginali, portando a una maggiore pressione sulla terra e sul degrado delle risorse territoriali", ha affermato la dichiarazione, letta da Leontine Kanziemo, advisor per la Gestione delle risorse naturali presso la Banca africana di sviluppo. (Res)