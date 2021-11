Business news: Nigeria, Mtn annuncia quotazione di 575 milioni di azioni ordinarie nel corso di novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Mtn Nigeria, controllato della multinazionale delle telecomunicazioni sudafricana Mtn, ha annunciato la quotazione in borsa di 575 milioni di azioni ordinarie nel corso del mese di novembre. La decisione, riferisce il gruppo in una nota, rientra nel piano di cessione di un'ulteriore quota del 14 per cento delle sue azioni che il gruppo ha già annunciato tramite un'offerta pubblica iniziale (Ipo). Per gli investitori, afferma il comunicato, Mtn prevede di procedere alla vendita mediante la costituzione di un order book (bookbuilding), ovvero il processo finanziario per determinare il prezzo di un'azione in base a tutte le intenzioni di acquisto dei potenziali investitori. “L'offerta è prevista l'apertura nel mese di novembre 2021, un bookbuild per gli investitori istituzionali, dopo il quale si prevede l'annuncio di un prezzo fisso per gli investitori al dettaglio", si legge nella nota, secondo cui l'operazione finanziaria dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno. La vendita di di azioni ordinarie per 575 milioni di dollari annunciata da Mtn Nigeria arriva pochi giorni dopo che il 20 per cento delle azioni di Mtn Uganda è stato messo in vendita alla borsa locale. L'offerta pubblica iniziale, aperta lunedì 11 ottobre, è per un totale di 4,4 miliardi di azioni ordinarie vendute ad un prezzo unitario di 200 scellini ugandesi (0,056 dollari). L'Ipo si chiuderà il prossimo 22 novembre. (Res)