Business news: Nigeria, Onu mette a disposizione 23,78 milioni di dollari per 75 Ong

- Il Fondo umanitario per la Nigeria (Nhf) metterà a disposizione di 75 organizzazioni umanitarie 23,8 milioni di dollari per far fronte ai bisogni umanitari urgenti nel nord-est della Nigeria. Lo ha annunciato in una nota l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha), secondo cui le organizzazioni selezionate avranno la responsabilità di garantire che "l'aiuto essenziale raggiunga le persone colpite da conflitti, insicurezza alimentare, condizioni meteorologiche avverse ed epidemie". In base all'accordo, saranno tre gli Stati che beneficeranno di tale erogazione (Borno, Adamawa e Yobe) che sarà suddivisa in due rate: in particolare, il 60 per cento dello stanziamento sarà assegnato allo Stato di Borno e il restante 40 per cento agli Stati di Adamawa e Yobe. Il finanziamento mira a rafforzare gli sforzi già fatti sul campo dalle Ong partner e dalle Nazioni Unite a sostegno di 6,4 milioni di persone che necessitano di aiuti umanitari per un valore di 1 miliardo di dollari. (Res)