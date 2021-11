Business news: Algeria, ex ministro Energia, possiamo garantire tutte le consegne di gas alla Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria è tecnicamente in grado di garantire tutte le consegne di gas naturale alla Spagna attraverso il gasdotto Medgaz e le navi metaniere. Lo ha dichiarato l’ex ministro dell’Energia algerino, Abdelmadjid Attar, in un’intervista all’agenzia di stampa algerina “Aps”, commentando le conseguenze della chiusura del gasdotto Maghreb-Europa (Gme) che trasportava il gas algerino in Spagna via Marocco. Secondo l’ex ministro dell’Energia algerino, l’Algeria è in grado di fornire gas alla Spagna grazie all’espansione del Medgaz a 10,5 miliardi di metri cubi all’anno, rispetto agli attuali 8 miliardi di metri cubi, compensando la differenza con le forniture esportate tramite il Gme con navi da trasporto Gnl. (Ala)