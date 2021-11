Business news: Algeria vuole perforare 860 nuovi pozzi petroliferi tra il 2021 e il 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria intende esplorare, perforare e sviluppare 860 pozzi petroliferi tra il 2021 e il 2025, una media di 172 pozzi all'anno. Lo ha detto il ministro dell'Energia e delle miniere, Mohamed Arkab, citato dall’agenzia di stampa statale algerina “Aps”. Le autorità del Paese nordafricano auspicano che i nuovi pozzi possano aggiungere 196 milioni di tonnellate di petrolio equivalente all’output algerino entro il 2025, vale a dire un aumento dell’8 per cento rispetto alla produzione del 2020. Contestualmente, il Paese nordafricano intende aumentare la capacità di generazione di energia elettrica fino a 31 gigawatt nel 2025. Quanto alle fonti rinnovabili di energia, il ministro ha menzionato in particolare la realizzazione di centrali solari per una capacità totale di 500 megawatt. Inoltre, secondo Akrab, nel 2022 l’Algeria intende sviluppare ulteriormente il settore minerario grazie al progetto di Ghar Jbeilat per la produzione di ferro e altri piani per produrre fosfati. Spazio, infine, sarà dato anche allo sviluppo del settore petrolchimico. (Cae)