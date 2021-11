Business news: Banca centrale egiziana, riserve estere nette salgono a 40,85 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve estere nette sono salite a 40,85 miliardi di dollari alla fine ottobre 2021, rispetto a 40,83 miliardi di dollari alla fine di settembre. Lo ha annunciato la Banca centrale d’Egitto in un comunicato stampa, secondo cui l’aumento è stato di circa 24 milioni di dollari. Dal momento che l'Egitto importa merci e prodotti dall'estero per un valore medio di 5 miliardi di dollari al mese, con un totale annuo stimato in più di 55 miliardi di dollari, le attuali riserve valutarie medie coprono circa 8 mesi di importazioni, in modo da garantire il fabbisogno egiziano di materie prime. (Cae)