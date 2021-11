Business news: egiziana Aoi propone fabbriche di pneumatici, pannelli in legno e acciaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'Organizzazione araba egiziana per l'industrializzazione (conglomerato di proprietà statale, Aoi), Abdel Moneim al Terras, ha presentato al primo ministro egiziano Mostafa Madbouly diversi nuovi progetti, tra cui la creazione di una fabbrica di pneumatici con una capacità produttiva di 10 milioni di unità all'anno, per soddisfare le esigenze del mercato locale, ridurre le importazioni, localizzare l'industria e aprire nuovi mercati per l'esportazione. Lo afferma un comunicato stampa diffuso dal governo egiziano. Al Terras ha anche presentato un piano per stabilire un impianto per la produzione di pannelli di fibra a media densità (Mdf) dai rifiuti di palma nel governatorato di Al Wadi al Jadid nel sud dell'Egitto, dove abbondano le piantagioni di palma, oltre a un progetto per la produzione di microbus Toyota con sistema a doppia alimentazione (benzina/gas naturale), e uno stabilimento per la produzione di acciaio inossidabile. L’Aoi sta inoltre lavorando allo sviluppo un centro per la produzione di membrane utilizzate negli impianti di desalinizzazione dell'acqua e a una fabbrica per la produzione di telecamere di sorveglianza e componenti di assemblaggio per laptop e telefoni, in collaborazione con l'azienda giapponese Fuji. (Cae)