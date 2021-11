Business news: Cina, indice Pmi settore manifatturiero e dei servizi in calo a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice Pmi (Purchasing Managers' Index) per il settore non manifatturiero della Cina si è attestato a ottobre a 52.4, rispetto al 53.2 di settembre. Lo ha reso noto l’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). Un indicatore sopra i 50 indica espansione, mentre un indicatore al di sotto di 50 indica contrazione. In calo anche l’indice Pmi per il settore manifatturiero, che a ottobre si è attestato a 49.2, rispetto al 49.6 di settembre. (Cip)