Business news: India apre ad acquisto energia elettrica da Nepal

- Per la prima volta l’India ha aperto all’ipotesi di acquistare elettricità dal Nepal, che vanta un surplus di energia da destinare all’esportazione. Lo si apprende da un comunicato del ministero dell’Energia, delle Risorse idriche e dell’Irrigazione di Katmandu. L’Autorità centrale per l’elettricità (Cea) di Nuova Delhi ha deciso infatti di consentire al Nepal di vendere 39 megawatt di elettricità prodotta dalle centrali idroelettriche di Trishuli e Devighat sul mercato indiano, previa autorizzazione da parte del ministero dell’Energia. Entrambi gli impianti nepalesi sono stati realizzati con l’assistenza dell’India. “Il commercio nel settore tra i due Paesi è entrato in una nuova fase”, si legge nel comunicato del ministero di Katmandu. (Inn)