Business news: Cina, trasporto ferroviario carbone aumentato del 21 per cento a ottobre

- I treni cinesi hanno trasportato 122 milioni di tonnellate di carbone a ottobre, registrando un aumento del 21 per cento rispetto al mese precedente. Lo rende noto la compagnia statale China Railway (Cr), che lo scorso 6 ottobre ha varato nuove misure per garantire l'approvvigionamento del combustibile alle centrali elettriche del Paese. Per contrastare la crisi energetica che ha investito oltre 20 province, l'azienda statale ha infatti ampliato il volume del carbone trasportato sulle reti ferroviarie, accelerato le consegne e intrattenuto frequenti confronti con i governi locali. Secondo gli ultimi dati forniti dalla Commissione nazionale di riforma e sviluppo (Ndrc), le scorte di carbone nelle province nord-orientali di Jilin, Heilongjiang e Liaoning hanno superato i 12,7 milioni di tonnellate. Al fine di contrastare la crisi di approvvigionamento, negli ultimi mesi il governo di Pechino ha intrapreso diverse iniziative: oltre a incrementare le importazioni dall'Indonesia, ha disposto l'apertura di nuovi siti minerari e offerto agevolazioni fiscali alle imprese termoelettriche. (Cip)