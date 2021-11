Libia: sospesa la ministra degli Esteri Mangoush

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio presidenziale della Libia ha annunciato oggi la sospensione della ministra degli Affari esteri del Governo di unità nazionale, Najla el Magoush, “in via cautelativa” per indagare sulle presunte “violazioni amministrative a lei attribuite”. E’ quanto si legge in una decisione dell’organo esecutivo libico. Nella motivazione, il Consiglio di presidenza - formato dal presidente Mohamed Mengi (Cirenaica) e i vicepresidenti Abdullah al Lafi (Tripolitania) e Moussa Kuni (Fezzan) - ha accusato la titolare della diplomazia libica di aver "rappresentato la politica estera senza coordinamento con il Consiglio”. Alla ministra sarà vietato viaggiare al di fuori del Paese nordafricano fino al completamento delle indagini nei suoi confronti. Fonti libiche di “Agenzia Nova” hanno riferito che la questione sarebbe legata al caso Lockerbie e alla promessa di estradizione di un cittadino libico implicato nella fabbricazione bomba dell’attentato al volo Pan Am 103, esploso in volo il 21 dicembre 1988. (Lit)