Business news: Cina, ministero Industria denuncia violazione della privacy da parte di 38 app

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero cinese dell'Industria e della tecnologia dell'informazione (Miit) ha denunciato violazioni della privacy da parte di 38 app, tra cui Qq Music di Tencet. Lo rende noto il quotidiano controllato dal Partito comunista "Global Times", precisando che gli sviluppatori dovranno rettificare i problemi entro il prossimo 9 novembre per non incorrere in sanzioni penali. Si tratta della prima ispezione sulle piattaforme multimediali condotta dal ministero dopo l'adozione della nuova Legge sulla protezione delle informazioni personali (Pipl), entrata in vigore lo scorso primo novembre. Le recenti disposizioni, che regolano le fasi di raccolta, condivisione e conservazione dei dati forniti dagli utenti, puniscono le aziende colpevoli di trasferimento illegale delle informazioni con sanzioni fino a 7,5 milioni di dollari e la revoca delle licenze commerciali. (Cip)