Business news: Iraq, negoziati con aziende saudite per progetti in gas, acqua e petrolchimica

- L'Iraq sta conducendo negoziati avanzati con le compagnie dell’Arabia Saudita per investire nei settori del gas, delle energie alternative, dell'acqua e della petrolchimica. Lo ha riferito il quotidiano iracheno “Al Sabah”, citando il ministro del Petrolio Ihsan Abdul Jabbar. L'Iraq sta negoziando con Saudi Aramco per esplorare e investire in giacimenti di gas; con Saudi Acwa Power per costruire impianti di desalinizzazione ed energia solare; e con Saudi Sabic per progetti petrolchimici. Il ministro del Petrolio del Paese a maggioranza sciita, Ihsan Abdul Jabbar, ha dichiarato al quotidiano iracheno che Baghdad intende firmare contratti del valore di diversi miliardi di dollari con l'Arabia Saudita "entro la fine del mandato del suo attuale governo". Il ministro del Petrolio ha detto che "spera che ci sarà una chiara copertura legale e protezione per le società saudite, emigratine e straniere" che operano in Iraq. Lo scorso aprile, l'Arabia Saudita e l'Iraq hanno concordato di istituire un fondo congiunto con un capitale stimato di tre miliardi di dollari, per concretizzare ulteriori progetti economici tra i due Paesi. (Irb)