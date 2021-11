Business news: Algeria, ricavi esportazioni idrocarburi aumentano del 62 per cento primi nove mesi 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi delle esportazioni di idrocarburi dell'Algeria hanno toccato i 24 miliardi di dollari nei primi mesi del 2021, in aumento di ben 9 miliardi di dollari (+ 62 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2020. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia e delle Risorse minerarie algerino, Mohamed Arkab. Presentando i dettagli del budget 2022 assegnato al dicastero dalla legge finanziaria davanti alla Commissione finanze del parlamento, Arkab ha dichiarato che l’aumento è stato registrato grazie alla crescita del volume delle esportazioni di idrocarburi (+ 22 per cento), pari a 72 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Tale miglioramento è dovuto al raddoppio delle esportazioni di gas naturale (+94 per cento), che hanno superato i 30 miliardi di metri cubi nei primi nove mesi del 2021, rispetto ai 16 miliardi di metri cubi dello stesso periodo del 2020. Il ministro algerino ha inoltre aggiunto che questo aumento dei ricavi è dovuto anche al “significativo aumento” del prezzo del petrolio (+67 per cento nel periodo di riferimento). Nel suo intervento, Arkab ha ribadito inoltre che l'Algeria può onorare tutti gli impegni assunti con i partner spagnoli e portoghesi in materia di forniture di gas naturale, dopo la decisione di non rinnovare il contratto per la gestione del gasdotto Maghreb-Europa (Gme) che trasporta il gas algerino in Europa occidentale via Marocco. Secondo Arkab, la capacità del gasdotto Medgaz, frutto della cooperazione tra Sonatrach e il partner spagnolo Naturgy dovrebbe raggiungere i 10,6 miliardi di metri cubi entro dicembre, che corrisponde alla media dell'attuale domanda annuale di Spagna e Portogallo. Arkab ha precisato, in tal senso, che sebbene la capacità del Gme sia di 13 miliardi di metri cubi all'anno, le quantità medie annue di gas trasportate in Spagna attraverso questo gasdotto sono state comprese tra i 9 e gli 11 miliardi di metri cubi. (Ala)