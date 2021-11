Business news: 32 Paesi revocheranno esenzione dazi con Cina dal primo dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo dicembre, le esportazioni della Cina verso 32 Paesi non saranno più esenti da dazi. Lo rende noto l'Amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare (Gacc), riferendosi alla decisione di Regno Unito, Canada, Turchia, Ucraina, Liechtenstein e dei 27 Stati dell'Unione europea di rimuovere le agevolazioni tariffarie previste dal Sistema delle preferenze generalizzate (Gsp), applicato alla Cina nel 1978. L'iniziativa è stata accolta dal Gacc come una presa di coscienza da parte della comunità internazionale, la quale si è resa conto che "i prodotti cinesi sono talmente competitivi sul mercato da non aver bisogno di tutele". Secondo il vice-segretario generale dell'Associazione economica e finanziaria di Taiwan, Zeng Zhichao, la fine dell'accesso al mercato esente da dazi avrà "un impatto limitato sulle esportazioni complessive della Repubblica popolare", ma potrebbe spingere le imprese a basso margine di profitto presenti in Cina a considerare il trasferimento delle proprie attività in altri Paesi. (Cip)