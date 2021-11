Business news: crisi settore immobiliare in Cina, Kaisa manca un pagamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità finanziaria della compagnia immobiliare cinese Kaisa ha mancato il pagamento di un prodotto di gestione patrimoniale (Wmp), alimentando l'instabilità del settore. Lo rende noto il quotidiano di Hong Kong "South China Morning Post", non specificando il valore dell'importo. L'amministratore delegato della compagnia di Shenzhen, Kwok Ying-shing, ha definito "senza precedenti" la crisi di liquidità sperimentata dalla società, che ha subito ripetuti declassamenti del proprio rating negli scorsi mesi. Stando a quanto si legge in una nota diramata dal colosso immobiliare, Kaisa sarebbe attualmente al lavoro per elaborare un piano di rimborso e avrebbe organizzato un incontro con oltre cento investitori a Shenzhen per chiarire la propria situazione finanziaria. La sfiducia intorno alla compagnia non ha risparmiato il mercato azionario e, nella giornata del 4 novembre, le azioni di Kaisa sono crollate al minimo sulla borsa di Hong Kong, registrando un ribasso di oltre il 15 per cento. (Cip)