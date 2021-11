Open: Renzi dà mandato a legali per verifica correttezza notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il senatore Renzi ha dato mandato ai propri legali di agire in tutte le sedi istituzionali per verificare la correttezza delle acquisizioni e delle pubblicazioni di queste ore. Il senatore Renzi prende atto della violazione reiterata di precetti costituzionali e di norme di legge, nel silenzio di larga parte della pubblica opinione. E conferma il proprio impegno per ottenere giustizia sia in sede civile che penale". E' quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del leader di Italia viva, Matteo Renzi riguardo all'inchiesta sulla sua Fondazione, Open. (Com)