Georgia: Movimento nazionale a governo, 24 ore per trasferire Saakhashvili in ospedale civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito georgiano, Movimento nazionale unito, ha dato un ultimatum al governo del Paese di trasferire entro 24 ore l’ex presidente, Mikhail Saakhashvili, in un ospedale civile, altrimenti si terrà una nuova manifestazione di protesta con una partecipazione ancora maggiore. Lo ha detto il leader del Movimento nazionale unito, Nika Melia, nel corso della manifestazione organizzata a Rustafi dall’opposizione e dai sostenitori di Saakashvili per chiedere la sua liberazione dal carcere dove si trova recluso. Melia ha aggiunto che “se qualcuno nel governo ha buon senso”, dovrebbe prendere la decisione giusta. "Diamo al governo 24 ore per trasferirlo in un ospedale civile. Bidzina Ivanishvili ha 24 ore, se qualcuno ha un briciolo di buon senso al potere, dovrebbe prendere la decisione giusta e portarlo in un posto dove la vita di Saakashvili e la sua salute saranno assicurate", ha affermato Melia. Il Movimento nazionale unito ha in programma una manifestazione l'8 novembre, alle 20 in Piazza della Libertà a Tbilisi. Lo stesso Melia ha spiegato che in caso di mancato trasferimento dell’ex capo di Stato in un ospedale civile, “l'intera Georgia si riunirà in Piazza della Libertà e un numero di persone 30 volte maggiore di quelle che si sono radunate qui, giungerà nella piazza”. (segue) (Rum)