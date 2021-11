Algeria-Italia: presidente Mattarella incontra presidenti delle due Camera del parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi presso la residenza di Stato algerina di Zeralda, nella capitale Algeri, le visite di cortesia del presidente del Consiglio della Nazione (camera alta), Salah Goudjil, e del presidente dell’Assemblea popolare nazionale (camera bassa), Ibrahim Boughali. “La ringraziamo per questa visita a nome di tutto il popolo algerino”, ha detto Goudjil a Mattarella. Simbolo del "potere" inaccessibile e distante dalla popolazione algerina, la residenza Zeralda è stata trasformata dal presidente Abdelmajid Tebboune nel luogo dove vengono ospitati i capi di Stato e di Governo in visita nel Paese. Il capo dello Stato italiano ha tenuto a ringraziare le autorità algerine per “questa splendida residenza che mi sta ospitando con tanta amicizia”. La residenza di Stato di Zeralda è un complesso residenziale situato a poco più di 20 chilometri ad ovest dal centro di Algeri. All’interno si trovano diverse residenze e ville, tutte facenti capo alla Presidenza della Repubblica algerina. Nel passato, è stata utilizzata da diversi presidenti algerini, quali Chadli Bendjedid e Liamine Zeroual, sia come luogo per incontri istituzionali sia per assicurare l’ospitalità di capi di Stato stranieri. Tra i suoi illustri ospiti si annoverano il presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy e il presidente della Repubblica italiana, Carlo Azeglio Ciampi. A partire dal 2013 è diventata la residenza principale dell’ex presidente Abdelaziz Bouteflika, che utilizzava tale luogo per l’espletamento di tutte le funzioni presidenziali. (Ala)