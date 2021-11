Business news: “Global Times”, chiusura Yahoo in Cina effetto di scarsa competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della compagnia statunitense del web Yahoo di chiudere le proprie operazioni in Cina “non dipende dall’ambiente commerciale e legale del Paese”, ma dalla scarsa competitività dell’azienda nel panorama nazionale. Lo scrive il quotidiano “Global Times”, espressione del Partito comunista cinese, citando l’opinione di diversi esperti nazionali. Yahoo ha detenuto una “quota trascurabile” di mercato negli ultimi cinque anni, scrivono gli analisti, citando un “un contributo limitato” all’informazione e un generale “fallimento del modello aziendale”. L’azienda “ha lasciato la Cina lo stesso giorno in cui è entrata in vigore un'attesissima legge sulla protezione delle informazioni personali”, precisa inoltre la testata di Pechino. (Cip)